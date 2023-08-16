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***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

16.08.2023 15:01
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarih 1866 sayılı kararında Nakit olarak artırılan 109.390.465,- TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi hususu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185982


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