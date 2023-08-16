***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.08.2023 15:01
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarih 1866 sayılı kararında Nakit olarak artırılan 109.390.465,- TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi hususu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185982
BIST
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16:337.688
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,33
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3327,0690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0123
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3329,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0660
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:331.655,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.655,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KMPUR
|83,05
|777.687.636
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.213.508.849
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.139.061
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.347.308
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.751.990
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.106.397.685
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.492.389
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,50
|6.659.551.482
|% 4,46
|
|ASTOR
|132,30
|5.530.810.459
|% -5,09
|
|THYAO
|256,40
|5.280.040.763
|% -1,27
|
|PETKM
|19,73
|4.591.181.702
|% 1,65
|
|KRDMD
|26,34
|4.274.480.814
|% 3,86
|
|ZOREN
|5,25
|2.370.042.370
|% 5,42
|
|ADESE
|2,03
|803.345.260
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.072.049.194
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,38
|4.011.012.698
|% -0,67
|
|ODAS
|12,84
|3.036.717.401
|% 5,68
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0590
|27,0654
|% 0,03
|
|Euro
|29,5556
|29,5719
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3621
|34,5344
|% 0,36
|
|Frank
|30,6664
|30,8512
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1945
|7,2306
|% 0,11
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,10
|
|Cumhuriyet
|11.325
|11.496
|-20,00
|
|Tam
|11.085
|11.154
|-30,00
|
|Yarım
|5.559
|5.603
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,64
|0,06
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|0,15
|
Seans Raporu
16:31
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16:46FADE
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 16.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 910, 489 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.29 ) 8, 292
-
16:45XU100
Endeks 7, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 112, 439.00 milyon TL de
-
16:45SMRTG
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 75.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 996 adet işlem
-
16:44GESAN
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 93.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 430, 084 adet işlem