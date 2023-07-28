***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
28.07.2023 15:37
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Esas Sözleşme 14/03/2023 14/03/2023 10789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176323
BIST
'
18:007.069
En Düşük
|Değişim
|: 3,11%
|| 213,12
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0026,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0477
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0029,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1788
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:001.698,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,87
|Açılış
|: 1.698,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.699,76
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KCHOL
|134,20
|5.001.243.949
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|510.418.210
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.672
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.469.101
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.689.586
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|197.861.081
|% -9,89
|
|PENTA
|24,54
|2.359.472.787
|% -9,71
|
|THYAO
|235,30
|11.845.198.493
|% 2,98
|
|YKBNK
|14,10
|9.986.264.928
|% 6,90
|
|SAHOL
|58,00
|5.947.540.014
|% 5,74
|
|KOZAL
|28,00
|5.807.403.069
|% 1,60
|
|ASTOR
|101,30
|5.611.623.538
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,10
|9.986.264.928
|% 6,90
|
|EKGYO
|8,53
|5.247.334.401
|% 0,71
|
|SKBNK
|3,14
|1.348.300.185
|% 5,02
|
|ISCTR
|15,08
|5.028.392.980
|% 4,94
|
|PETKM
|17,65
|5.533.492.230
|% 4,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9403
|26,9457
|% 0,16
|
|Euro
|29,7187
|29,7269
|% 0,58
|
|Sterlin
|34,5545
|34,7278
|% 0,56
|
|Frank
|30,9343
|31,1207
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1619
|7,1978
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|14,64
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|11,53
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.066
|11.153
|10,00
|
|Yarım
|5.525
|5.602
|5,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.801
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,03
|0,12
|
|B. Petrol
|83,48
|83,48
|-0,31
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem