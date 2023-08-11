***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
11.08.2023 18:17
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarının 21 Ağustos 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2023 01/01/2023 21/08/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184627
BIST
'
18:057.714
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 272,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.721
18:0527,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0504
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
18:0529,6321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0042
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
18:051.664,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.664,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|39,38
|155.695.091
|% 10,00
|
|PETKM
|18,92
|3.922.979.420
|% 10,00
|
|ELITE
|25,74
|80.648.255
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|131.623.941
|% 10,00
|
|AKYHO
|3,74
|52.165.504
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,19
|337.372.193
|% -55,61
|
|GLBMD
|29,78
|159.299.155
|% -9,98
|
|INGRM
|1.130,00
|134.900.080
|% -8,89
|
|DOCO
|3.496,00
|118.011.519
|% -8,00
|
|SEKFK
|17,12
|264.933.130
|% -6,50
|
|THYAO
|265,70
|13.388.428.432
|% 2,79
|
|ASTOR
|129,30
|9.325.599.898
|% 7,21
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|EKGYO
|8,66
|4.123.957.641
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,79
|1.644.202.243
|% 1,07
|
|YKBNK
|15,76
|6.362.075.177
|% 0,25
|
|ISCTR
|17,30
|6.537.496.017
|% 0,17
|
|AKBNK
|30,88
|7.261.409.901
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0308
|27,0485
|% 0,19
|
|Euro
|29,6242
|29,6321
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,2297
|34,4014
|% 0,22
|
|Frank
|30,7212
|30,9063
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|2,47
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|3,08
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|0,00
|
|Tam
|11.104
|11.206
|18,00
|
|Yarım
|5.560
|5.629
|9,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.814
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,17
|87,17
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KLMSN
Yüzde 8.19 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 937 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 31 artarak (% 3.10 ) 8, 358
-
17:57XU100
Endeks 7, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 4 üstünde . İşlem hacmi 145, 035.00 milyon TL de
-
17:56VAKFN
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 574, 244 adet işlem
-
17:55MAALT
Yüzde 7.87 oranında artışla 886.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 124 adet işlem