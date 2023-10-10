***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
10.10.2023 09:19
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2023 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarının 27 Ekim 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 27/10/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203552
BIST
'
10:518.378
En Düşük
|Değişim
|: 2,25%
|| 184,15
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:5127,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0604
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:5129,3563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0720
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:511.654,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.654,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:49
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|347.671.374
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.375.047
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,70
|1.876.193.507
|% 2,86
|
|ASELS
|42,70
|1.631.391.545
|% -2,69
|
|TUPRS
|150,20
|1.242.911.385
|% 1,56
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,70
|1.007.316.239
|% 4,63
|
|ZOREN
|6,47
|829.951.102
|% 5,20
|
|KATMR
|3,15
|355.911.826
|% -2,17
|
|EKGYO
|8,37
|593.107.761
|% 2,20
|
|DMRGD
|21,90
|1.199.665.110
|% 9,99
|
|ODAS
|13,14
|681.674.676
|% 5,54
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7211
|27,7270
|% 0,21
|
|Euro
|29,3354
|29,3525
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,7947
|33,9642
|% 0,04
|
|Frank
|30,4773
|30,6609
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3695
|7,4065
|% 0,13
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,67
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.199
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.617
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,87
|87,87
|-0,28
|
Seans Raporu
10:49
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-
11:04XU100
Endeks 8, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 29, 703.00 milyon TL de
-
11:04MRSHL
Yüzde 8.14 oranında artışla 1, 001.60 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 662 adet işlem
-
11:03CEMAS
Yüzde 8.03 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 289, 451 adet işlem
-
11:02DYOBY
Yüzde 7.61 oranında artışla 38.74 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 929 adet işlem
-
11:01CLEBI
Yüzde 7.07 oranında artışla 1, 034.00 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 612 adet işlem