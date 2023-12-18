***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.12.2023 20:44
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 24.10.2023 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç onayı sonrasında, ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 07.12.2023 tarih ve 76/1672 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226759
BIST
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18:007.790
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -203,43
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.782
En Yüksek
8.010
18:0029,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0606
En Düşük
29,0539
18:0031,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0227
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7784
En Düşük
31,7353
18:001.893,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.893,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.894,08
En Düşük
1.893,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YBTAS
|136.125,00
|6.162.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|161,70
|9.788.822
|% 10,00
|
|QNBFB
|234,70
|7.584.628
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|112.983.744
|% 9,96
|
|METUR
|14,94
|22.476.789
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.052.359.892
|% -10,00
|
|KONKA
|47,88
|378.302.966
|% -10,00
|
|KLNMA
|31,16
|6.329.580
|% -9,99
|
|LINK
|178,40
|14.534.923
|% -9,99
|
|MRGYO
|7,75
|57.326.829
|% -9,99
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|THYAO
|245,70
|6.916.329.979
|% -2,98
|
|EREGL
|41,80
|4.388.837.332
|% -0,24
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|AKBNK
|39,40
|3.801.133.530
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.015.713.665
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,31
|1.076.712.109
|% -1,35
|
|HEKTS
|23,92
|2.595.281.031
|% 3,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0543
|29,0614
|% 0,02
|
|Euro
|31,7433
|31,7682
|% 0,04
|
|Sterlin
|36,6359
|36,8196
|% -0,00
|
|Frank
|33,3713
|33,5723
|% 0,03
|
|Riyal
|7,7227
|7,7615
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,78
|23,82
|% 0,66
|
|Platin
|948,43
|950,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.182,86
|1.189,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,62
|2.026,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59DMRGD
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 579 adet işlem
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17:57BYDNR
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 502 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 70, 486.00 milyon TL de
-
17:56FORTE
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 431 adet işlem
-
17:54MGROS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 331.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 510 adet işlem