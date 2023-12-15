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***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.12.2023 09:16
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.12.2024

Ek Açıklamalar
Within the scope of our notification dated on October 24, 2023 on December 7, 2023 with decision number 76/1672 Capital Markets Board approved our issuance certificate of debt securities with a total amount up to TL 1,000,000,000 within 1-year period by sale of one or several times to domestic qualified investors without public offering. The application form, issuance certificate and its annex are attached.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 Kaleseramik Başvuru belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226019


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Frank 33,3354 33,5362 % 0,18  
Riyal 7,7143 7,7530 % 0,24  
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Gümüş ONS 24,08 24,11 % 0,66  
Platin 957,84 961,61 % 0,66  
Paladyum 1.095,39 1.097,93 % 0,66  
Brent Pet. 76,79 76,79 % 0,66  
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