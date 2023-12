***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.12.2024Ek AçıklamalarWithin the scope of our notification dated on October 24, 2023 on December 7, 2023 with decision number 76/1672 Capital Markets Board approved our issuance certificate of debt securities with a total amount up to TL 1,000,000,000 within 1-year period by sale of one or several times to domestic qualified investors without public offering. The application form, issuance certificate and its annex are attached.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 Kaleseramik Başvuru belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226019BIST