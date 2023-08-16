***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.08.2023 tarihli toplantısında Şirketimiz faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı değerlendirilen Irak Cumhuriyeti'nde bir joint-venture kurulması dahil potansiyel işbirlikleri yapılması ve gerektiğinde şirket kurulması adına her türlü çalışmalar için görüşmelere başlanılmasına ve gerektiğinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmasına ve gerekli görülecek uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alınmasına,Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket Genel Müdürü sayın ALTUĞ AKBAŞ, Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı sayın Cemşit BAYLAN, Şirket Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü sayın İlker EMİROĞLU'nan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186103BIST