***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 09:42
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılında ISO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında 180.sırada yerini alan Şirketimiz, 2022 yılında 12 basamak yükselerek 168. sırada yerini almıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197738
BIST
'
12:538.274
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 60,62
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5327,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,5259
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5328,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,5758
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:531.654,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 33,38
|Açılış
|: 1.654,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.151.857
|% 9,98
|
|TARKM
|370,50
|183.460.485
|% 9,97
|
|ADGYO
|29,52
|387.713.047
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|868.914.950
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|241,70
|14.851.484.120
|% 4,90
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|TUPRS
|164,10
|2.252.827.279
|% 0,24
|
|GUBRF
|369,40
|2.189.278.015
|% -3,68
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|ZOREN
|5,21
|578.921.094
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,09
|853.501.283
|% 0,62
|
|KATMR
|2,46
|250.385.092
|% 1,23
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4008
|27,4298
|% 1,95
|
|Euro
|28,9706
|28,9973
|% 2,03
|
|Sterlin
|33,3571
|33,5243
|% 2,53
|
|Frank
|29,7774
|29,9568
|% 2,42
|
|Riyal
|7,2929
|7,3295
|% 2,03
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|33,41
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.097
|-6,00
|
|Yarım
|5.524
|5.571
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,95
|0,45
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,28
|