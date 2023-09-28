***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılında ISO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında 180.sırada yerini alan Şirketimiz, 2022 yılında 12 basamak yükselerek 168. sırada yerini almıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197738BIST