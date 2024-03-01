***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2024 18:44
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TİMUR KARAOĞLU Genel Müdür İnşaat Mühendisi
SÜLEYMAN SOYSAL Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı
CEMŞİT BAYLAN Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
KATARZYNA ÖZGEN Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
NAMİ ONUR ÖZDEMİR Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı Elektrik Mühendisi Dijital Dönüşüm Projeler Yönetim Müdürü, Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254053
BIST
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18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1282
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1620
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.096,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 43,45
|Açılış
|: 2.096,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.096,31
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|75.339.077
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|CMENT
|410,00
|12.113.347
|% -9,99
|
|ALCTL
|134,90
|434.580.098
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|ISCTR
|10,71
|2.009.651.721
|% -3,51
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3378
|31,3617
|% 0,41
|
|Euro
|33,9704
|34,0287
|% 0,48
|
|Sterlin
|39,5362
|39,7345
|% 0,58
|
|Frank
|35,3146
|35,5274
|% 0,39
|
|Riyal
|8,3389
|8,3807
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|881,61
|883,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,94
|958,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,14
|84,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.080,19
|2.080,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606