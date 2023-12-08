***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Kaleseramik 2022 Sürdürülebilirlik Raporu işbu açıklamamızın ekinde yer almakta olup aynı zamanda kurumsal internet sitemizde de yayınlanmıştır.https://www.kale.com.tr/surdurulebilirlik-politikasiSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223834BIST