***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.12.2023 09:04
***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Kaleseramik 2022 Sürdürülebilirlik Raporu işbu açıklamamızın ekinde yer almakta olup aynı zamanda kurumsal internet sitemizde de yayınlanmıştır.
https://www.kale.com.tr/surdurulebilirlik-politikasi
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223834
BIST
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18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0594
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9774
En Düşük
28,8650
18:0531,2556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0095
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.889,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.889,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|KLGYO
|3,43
|92.596.879
|% 0,00
|
|MRGYO
|9,77
|43.943.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|9,69
|397.703
|% 0,00
|
|OZKGY
|8,87
|59.415.115
|% 0,00
|
|KRONT
|17,15
|30.587.192
|% 0,00
|
|MMCAS
|9,69
|397.703
|% 0,00
|
|OZKGY
|8,87
|59.415.115
|% 0,00
|
|PRZMA
|54,20
|73.794.012
|% 0,00
|
|POLHO
|13,70
|46.668.725
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9716
|28,9756
|% 0,20
|
|Euro
|31,2328
|31,2429
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,3218
|36,5039
|% 0,07
|
|Frank
|32,9288
|33,1271
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6951
|7,7337
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|914,38
|919,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,52
|983,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,60
|75,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,18
|2.030,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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10:05XU100
Endeks 7, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 83, 873.00 milyon TL de
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
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17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında