***KLSER* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.07.2023 10:03
***KLSER******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KLSER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.(KLSER) Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173645
BIST
'
11:036.596
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 24,43
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.653
11:0326,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1492
|Açılış
|: 27,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
11:0330,2691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2617
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
11:031.713,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 11,04
|Açılış
|: 1.713,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler11:01
|SDTTR
|164,00
|166.155.479
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|28.132.214
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|19.382.387
|% 9,97
|
|PAPIL
|21,32
|72.644.265
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,61
|23.372.275
|% 9,95
|
|FORTE
|71,45
|9.024.707
|% -9,96
|
|TBORG
|32,00
|800.000
|% -7,94
|
|OSTIM
|7,30
|28.805.343
|% -4,82
|
|AYCES
|200,00
|9.163.709
|% -3,85
|
|SAFKR
|22,54
|27.498.274
|% -3,68
|
|THYAO
|224,30
|3.244.605.361
|% 0,31
|
|ASTOR
|83,95
|1.472.996.414
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,57
|1.443.247.965
|% 2,76
|
|ASELS
|73,00
|1.409.015.557
|% 1,96
|
|EUPWR
|163,10
|1.363.627.578
|% 6,05
|
|EKGYO
|8,57
|1.443.247.965
|% 2,76
|
|ODAS
|9,17
|797.128.125
|% 2,92
|
|IHYAY
|1,14
|71.600.249
|% -0,87
|
|AVOD
|3,99
|188.714.271
|% 0,76
|
|YKBNK
|13,14
|518.808.667
|% -0,61
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9237
|26,9292
|% 0,54
|
|Euro
|30,2329
|30,2630
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,6597
|34,8336
|% 0,31
|
|Frank
|31,2415
|31,4297
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1567
|7,1926
|% 0,47
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.714
|11,28
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.205
|11.361
|-15,00
|
|Yarım
|5.603
|5.707
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.853
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|21,81
|21,82
|0,16
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,10
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, SASA, KOZAA
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, EKGYO
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.24 ) 5, 903
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, RODRG, ANELE, PAPIL, OYAYO, BAYRK, MEPET, EDIP
-
11:16
GRNYO, EUPWR, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında