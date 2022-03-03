***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KLSYN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKoleksiyon Mobilya payları, 04/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Orman Kağıt Basım ve BIST Tekirdağ endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 431.419.816 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKOLEKSIYON MOBILYA XUTUM 04/03/2022KOLEKSIYON MOBILYA XTUMY 04/03/2022KOLEKSIYON MOBILYA XBANA 04/03/2022KOLEKSIYON MOBILYA XHARZ 04/03/2022KOLEKSIYON MOBILYA XUSIN 04/03/2022KOLEKSIYON MOBILYA XKAGT 04/03/2022KOLEKSIYON MOBILYA XSTKR 04/03/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006870BIST