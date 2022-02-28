***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
28.02.2022 18:25
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KLSYN]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
28/02/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
107.854.952
Baz Fiyat (TL)
1,45
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/03/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
24-25/02/2022
Açıklamalar
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 107.854.952 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 431.419.816 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/03/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,45 TL/pay baz fiyat, "KLSYN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005287
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0762
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0414
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05847,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 8,94
|Açılış
|: 847,65
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8567
|13,8717
|% 0,55
|
|Euro
|15,5592
|15,6718
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,5555
|18,6486
|% 0,59
|
|Frank
|15,0454
|15,1360
|% 1,33
|
|Riyal
|3,6855
|3,7040
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|8,20
|
|Altın Gr.
|847
|848
|8,94
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,11
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|3,57
|