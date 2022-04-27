***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 11:44
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLSYN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024173
BIST
13:352.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,33
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
13:3514,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0260
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8262
En Düşük
14,7775
13:3515,7320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0146
|Açılış
|: 15,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
13:35903,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,86
|Açılış
|: 903,49
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler13:33
|UFUK
|25,96
|1.432.940
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|53.928.417
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.848.324
|% 9,96
|
|OTTO
|37,26
|1.499.845
|% 9,91
|
|DAGHL
|33,98
|5.971.499
|% 9,54
|
|EUHOL
|2,55
|38.677.141
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,31
|56.370.067
|% -6,64
|
|ALBRK
|1,35
|29.741.892
|% -6,08
|
|MMCAS
|2,66
|145.896
|% -5,34
|
|VAKKO
|12,64
|10.843.474
|% -5,18
|
|THYAO
|38,76
|2.072.289.663
|% -0,87
|
|KRDMD
|14,73
|1.267.464.322
|% 0,55
|
|EREGL
|33,50
|1.191.051.702
|% 1,27
|
|SISE
|17,52
|1.033.704.141
|% -0,51
|
|ASELS
|25,08
|974.769.824
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,60
|662.574.247
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,89
|959.806.316
|% -1,01
|
|ODAS
|2,38
|312.423.447
|% 0,42
|
|TSKB
|1,85
|176.899.182
|% -3,14
|
|KRDMD
|14,73
|1.267.464.322
|% 0,55
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8186
|14,8207
|% 0,15
|
|Euro
|15,7282
|15,7362
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,6044
|18,6977
|% 0,30
|
|Frank
|15,3245
|15,4168
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9399
|3,9597
|% 0,19
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-10,52
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.020
|6.111
|-25,00
|
|Tam
|5.988
|6.137
|-30,73
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,87
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,82
|