***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 10:50
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLSYN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024697
BIST
11:212.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,27
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:2114,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:2115,6486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0221
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:21895,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,04
|Açılış
|: 895,87
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:21
|BOSSA
|44,00
|18.607.653
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|9.683.036
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|11.069.752
|% 9,97
|
|ETILR
|9,72
|8.502.919
|% 9,95
|
|UFUK
|28,54
|533.270
|% 9,94
|
|KZBGY
|62,30
|19.765.984
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,22
|224.660.432
|% -6,15
|
|BMSCH
|8,08
|21.525.535
|% -5,72
|
|THYAO
|41,10
|2.269.904.583
|% 1,48
|
|GARAN
|15,04
|1.287.646.326
|% 0,47
|
|SISE
|18,14
|635.067.774
|% 1,80
|
|AKBNK
|9,21
|504.211.151
|% 0,66
|
|EREGL
|34,14
|475.727.205
|% -0,58
|
|ALBRK
|1,22
|224.660.432
|% -6,15
|
|EKGYO
|2,71
|253.537.342
|% 3,04
|
|GARAN
|15,04
|1.287.646.326
|% 0,47
|
|YKBNK
|5,03
|421.388.440
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,18
|70.139.869
|% 7,27
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7933
|14,8141
|% 0,04
|
|Euro
|15,6284
|15,6486
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,4966
|18,5894
|% -0,13
|
|Frank
|15,1803
|15,2717
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9310
|3,9507
|% -0,12
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-3,14
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,51
|