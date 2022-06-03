***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2022 16:09
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034547
BIST
16:112.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:1116,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0897
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:1117,7731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0745
|Açılış
|: 17,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:11988,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 988,87
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler16:11
|HEDEF
|6,93
|85.867.112
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.182.343
|% 9,94
|
|TETMT
|233,00
|14.738.231
|% 9,91
|
|GZNMI
|34,18
|46.687.626
|% 9,20
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|KRSTL
|6,77
|6.143.680
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,54
|272.399.070
|% -9,68
|
|AVGYO
|2,74
|10.136.637
|% -5,19
|
|KLSYN
|2,14
|26.373.198
|% -4,89
|
|MEPET
|3,05
|8.130.332
|% -4,69
|
|SASA
|42,62
|3.105.121.369
|% 6,02
|
|THYAO
|48,66
|2.730.733.053
|% -1,90
|
|KARSN
|7,24
|2.215.623.096
|% 0,70
|
|EREGL
|34,78
|1.265.138.726
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,14
|1.200.427.953
|% -0,59
|
|KARSN
|7,24
|2.215.623.096
|% 0,70
|
|DOHOL
|3,92
|694.671.017
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,80
|482.208.651
|% -0,36
|
|TSKB
|2,24
|367.283.515
|% 6,67
|
|AKBNK
|8,70
|1.010.878.039
|% -1,47
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5342
|16,5437
|% 0,55
|
|Euro
|17,7402
|17,7731
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6728
|20,7765
|% 0,16
|
|Frank
|17,1156
|17,2187
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3943
|4,4164
|% 0,43
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-8,38
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-9,00
|
|Tam
|6.532
|6.697
|-3,03
|
|Yarım
|3.157
|3.239
|-1,47
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,63
|