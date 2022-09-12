***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 11:20
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062298
BIST
11:103.600
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 78,82
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:1018,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:1018,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2528
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5948
En Düşük
18,3348
11:101.010,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.010,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:08
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|499.904.615
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|GARAN
|28,78
|1.608.565.497
|% 9,93
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|ASUZU
|303,20
|195.718.439
|% -7,28
|
|DOGUB
|9,22
|3.307.894
|% -4,36
|
|HEDEF
|8,76
|7.534.889
|% -3,42
|
|FENER
|54,60
|55.283.983
|% -3,28
|
|AKBNK
|16,57
|3.687.563.901
|% 4,08
|
|ASELS
|31,44
|2.343.771.276
|% 7,23
|
|YKBNK
|9,50
|2.261.935.482
|% 4,05
|
|THYAO
|74,30
|2.106.512.737
|% 1,23
|
|ISCTR
|13,18
|1.851.702.064
|% 5,95
|
|EKGYO
|5,29
|1.818.058.389
|% 3,52
|
|YKBNK
|9,50
|2.261.935.482
|% 4,05
|
|AKBNK
|16,57
|3.687.563.901
|% 4,08
|
|ISCTR
|13,18
|1.851.702.064
|% 5,95
|
|ADESE
|1,12
|98.802.231
|% 6,67
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2311
|18,2430
|% 0,05
|
|Euro
|18,5595
|18,5711
|% 1,39
|
|Sterlin
|21,2436
|21,3502
|% 0,83
|
|Frank
|19,0075
|19,1220
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8363
|4,8605
|% -0,04
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,13
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|3,54
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.793
|6.855
|26,00
|
|Yarım
|3.310
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,18
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|-0,04
|
Seans Raporu
11:08
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11:22HALKB
Yüzde 9.16 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 559, 049 adet işlem
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11:21INVEO
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11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 71 artarak (% 2.42 ) 3, 960
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11:19
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ASUZU, SNPAM