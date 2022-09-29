***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:24
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066119
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
18:0518,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1459
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05986,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,07
|Açılış
|: 986,45
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|1.390,40
|25.429.709
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|148.847.149
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.498.877
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|451.052.824
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.639.258
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.555.226
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,65
|233.023.946
|% -9,30
|
|SILVR
|26,36
|21.316.779
|% -8,79
|
|THYAO
|68,40
|4.332.562.514
|% -0,80
|
|ASELS
|29,68
|3.941.122.600
|% 3,27
|
|YKBNK
|7,04
|2.261.521.263
|% -0,28
|
|HEKTS
|55,35
|2.214.390.375
|% -6,97
|
|GARAN
|18,83
|2.041.985.231
|% -2,18
|
|SKBNK
|1,89
|1.027.673.026
|% 1,61
|
|TSKB
|2,50
|1.106.846.874
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,79
|1.548.129.595
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,04
|2.261.521.263
|% -0,28
|
|ZOREN
|3,25
|948.315.473
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5159
|18,5325
|% 0,08
|
|Euro
|18,1452
|18,1685
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,3853
|20,4875
|% 1,49
|
|Frank
|18,8055
|18,9188
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9135
|4,9381
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-0,64
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.612
|6.699
|-82,00
|
|Yarım
|3.217
|3.275
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|-0,08
|