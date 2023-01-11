***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:30
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLSYN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100182
BIST
15:214.858
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -130,29
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:2118,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:2120,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:211.133,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.133,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SDTTR
|56,65
|6.466.031
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.528.623
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.321.905
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,47
|296.308.102
|% 8,10
|
|GOZDE
|21,06
|353.783.322
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.249.784
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.495.503
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|28.407.131
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|129,90
|6.440.256.109
|% -0,99
|
|EREGL
|37,86
|4.639.002.735
|% 0,00
|
|ASELS
|55,25
|4.028.721.982
|% -4,99
|
|KOZAL
|545,70
|3.480.133.310
|% -3,07
|
|KRDMD
|17,87
|3.398.826.799
|% -1,49
|
|EKGYO
|8,41
|2.485.286.011
|% -1,06
|
|YKBNK
|9,02
|2.369.778.645
|% -5,35
|
|KRDMD
|17,87
|3.398.826.799
|% -1,49
|
|KATMR
|2,11
|367.809.325
|% -9,05
|
|SKBNK
|2,64
|454.039.892
|% -3,30
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7729
|18,7770
|% 0,02
|
|Euro
|20,1563
|20,1614
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7832
|% -0,33
|
|Frank
|20,1717
|20,2933
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% -0,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.666
|7.721
|-14,00
|
|Yarım
|3.724
|3.777
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,34
|0,08
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|