***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 14:07
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLSYN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109917
BIST
14:164.764
En Yüksek
|Değişim
|: -4,68%
|| -233,74
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.759
14:1618,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
14:1620,2733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0382
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2583
14:161.133,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.133,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler14:14
|CMENT
|63,80
|572.948
|% 10,00
|
|ONCSM
|93,90
|6.889.804
|% 9,95
|
|NIBAS
|14,30
|25.245.301
|% 9,92
|
|OYAKC
|22,64
|239.064.595
|% 9,90
|
|NUHCM
|103,60
|37.964.552
|% 9,80
|
|VKING
|40,44
|3.678.352
|% -9,97
|
|SDTTR
|91,20
|72.448.837
|% -9,70
|
|ESCOM
|27,30
|3.431.154
|% -9,48
|
|GUBRF
|186,80
|445.773.526
|% -9,36
|
|TURSG
|9,32
|46.953.923
|% -9,07
|
|THYAO
|134,30
|1.601.128.996
|% -5,89
|
|EREGL
|38,42
|1.076.184.979
|% -2,14
|
|SISE
|40,96
|1.001.634.583
|% -4,83
|
|TUPRS
|566,50
|909.515.811
|% -5,43
|
|KOZAL
|498,10
|683.269.132
|% -7,33
|
|EKGYO
|6,85
|370.370.157
|% -5,78
|
|AKBNK
|15,81
|674.517.408
|% -4,24
|
|YKBNK
|8,72
|370.236.698
|% -3,33
|
|ALBRK
|3,08
|105.674.125
|% -5,81
|
|KRDMD
|16,31
|488.578.071
|% -0,24
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8253
|18,8331
|% 0,07
|
|Euro
|20,2652
|20,2733
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,5837
|22,6969
|% -0,12
|
|Frank
|20,2324
|20,3543
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0024
|5,0275
|% 0,03
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,47
|
|Cumhuriyet
|7.735
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.738
|7.790
|-71,00
|
|Yarım
|3.780
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,04
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,59
|