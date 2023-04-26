***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2023 11:16
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141089
BIST
12:254.824
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -66,71
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2519,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2521,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1714
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:251.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.249,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:25
|MIPAZ
|8,11
|27.069.895
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|81.140.658
|% 8,96
|
|IHAAS
|171,40
|20.863.712
|% 8,76
|
|ULAS
|12,20
|2.455.324
|% 8,73
|
|BURCE
|76,65
|76.647.538
|% 7,20
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|IMASM
|33,80
|176.005.930
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,54
|1.653.957.718
|% -1,80
|
|THYAO
|131,20
|1.560.064.131
|% -1,87
|
|EREGL
|33,46
|1.181.458.862
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,40
|884.835.153
|% -3,04
|
|ISDMR
|31,84
|797.381.642
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,36
|330.948.798
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,46
|564.242.878
|% 0,26
|
|YKBNK
|9,89
|425.276.264
|% -0,10
|
|KOZAL
|20,40
|884.835.153
|% -3,04
|
|KOPOL
|43,54
|1.653.957.718
|% -1,80
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4268
|19,4314
|% 0,03
|
|Euro
|21,4656
|21,4839
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1683
|24,2895
|% 0,55
|
|Frank
|21,7723
|21,9034
|% 0,39
|
|Riyal
|5,1638
|5,1897
|% 0,01
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,89
|
|Cumhuriyet
|9.075
|9.213
|86,00
|
|Tam
|9.123
|9.292
|3,00
|
|Yarım
|4.456
|4.550
|15,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.289
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|0,52
|