***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2023 13:38
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLSYN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154956
BIST
13:564.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,22
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.980
13:5620,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2219
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
13:5622,2156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1948
|Açılış
|: 22,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
13:561.302,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 14,25
|Açılış
|: 1.302,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KONKA
|36,34
|56.132.507
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|562.665.650
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|238.579.745
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|16.111.876
|% 9,94
|
|COSMO
|75,65
|7.434.173
|% 9,64
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.370.239
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|612.383
|% -9,93
|
|KLSYN
|4,00
|28.311.542
|% -4,76
|
|GSRAY
|8,39
|389.979.986
|% -4,66
|
|THYAO
|147,50
|4.734.080.166
|% 0,34
|
|YKBNK
|10,53
|2.927.834.071
|% 2,53
|
|AKBNK
|16,61
|2.568.545.085
|% 1,47
|
|GARAN
|27,66
|2.331.716.798
|% 0,07
|
|ISCTR
|11,64
|2.169.535.637
|% 0,34
|
|YKBNK
|10,53
|2.927.834.071
|% 2,53
|
|ISCTR
|11,64
|2.169.535.637
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,32
|1.176.633.806
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,61
|2.568.545.085
|% 1,47
|
|GARAN
|27,66
|2.331.716.798
|% 0,07
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7108
|20,7174
|% 1,08
|
|Euro
|22,2046
|22,2156
|% 0,88
|
|Sterlin
|25,5073
|25,6353
|% 0,87
|
|Frank
|22,6340
|22,7704
|% 0,73
|
|Riyal
|5,4998
|5,5274
|% 1,22
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,06
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.303
|14,78
|
|Cumhuriyet
|9.065
|9.202
|82,00
|
|Tam
|9.004
|9.252
|75,25
|
|Yarım
|4.421
|4.563
|7,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.281
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|0,26
|
|B. Petrol
|71,89
|71,89
|-1,82
|