***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2024 16:37
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265738
BIST
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17:009.093
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -64,92
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.080
En Yüksek
9.266
17:0032,1015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0770
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:0034,6329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0429
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:002.335,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,42
|Açılış
|: 2.335,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:58
|TDGYO
|12,10
|65.398.153
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,51
|308.114.209
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|118.473.127
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.318.023
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|402.643.016
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.437.523
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.172.710
|% -9,96
|
|THYAO
|301,00
|8.330.482.892
|% -0,91
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|SAHOL
|86,00
|3.787.676.355
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|ZOREN
|6,00
|1.970.386.808
|% -2,12
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|EKGYO
|9,09
|1.140.309.687
|% -1,73
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0692
|32,0981
|% -0,25
|
|Euro
|34,5743
|34,6186
|% -0,16
|
|Sterlin
|40,4923
|40,6952
|% 0,28
|
|Frank
|35,5916
|35,7700
|% 0,05
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,52
|25,55
|% 0,66
|
|Platin
|925,24
|927,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,24
|1.010,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,27
|88,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,07
|2.269,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:58
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17:13BRLSM
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