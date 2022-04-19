***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2022 14:35
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021857
BIST
15:012.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 19,13
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
15:0114,6635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0269
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
15:0115,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0542
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
15:01933,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,21
|Açılış
|: 933,59
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,80
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler15:01
|DAGHL
|19,29
|9.123.811
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.194.799
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.323.988
|% 8,26
|
|DEVA
|36,76
|119.997.442
|% 6,80
|
|YATAS
|15,62
|189.114.973
|% 6,62
|
|ISGYO
|11,07
|52.434.224
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.710.555
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.132.996
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|79.275.810
|% -5,11
|
|GARAN
|14,45
|1.758.497.574
|% 0,21
|
|THYAO
|37,94
|1.738.575.851
|% 0,80
|
|KRDMD
|16,40
|1.724.419.059
|% 1,61
|
|TUPRS
|256,70
|1.407.172.634
|% 2,07
|
|SISE
|18,04
|1.216.585.727
|% -0,17
|
|ODAS
|2,51
|884.226.448
|% 5,46
|
|TSKB
|2,03
|577.215.589
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,93
|724.289.144
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,33
|1.178.455.543
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,86
|624.587.204
|% 2,12
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6604
|14,6635
|% 0,18
|
|Euro
|15,8377
|15,8482
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,0306
|19,1260
|% 0,22
|
|Frank
|15,4292
|15,5221
|% -0,02
|
|Riyal
|3,8981
|3,9176
|% 0,34
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|0,78
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.152
|6.305
|-25,87
|
|Yarım
|2.973
|3.050
|-12,52
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,24
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:16IHEVA
Yüzde 8.26 oranında artışla 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 653, 855 adet işlem
-
15:15IHAAS
Yüzde 6.92 oranında artışla 19.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 277, 687 adet işlem
-
15:14ARCLK
Yüzde 6.50 oranında artışla 68.85 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 656, 994 adet işlem
-
15:12YATAS
Yüzde 6.89 oranında artışla 15.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 219, 735 adet işlem
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 32 artarak (% 1.03 ) 2, 283