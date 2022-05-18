***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2022 13:20
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031105
BIST
13:172.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,35
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
13:1715,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0489
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:1716,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0288
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:17932,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,38
|Açılış
|: 932,78
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:16
|ORCAY
|21,90
|86.236.967
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.187
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.616.969
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.099.839
|% 9,93
|
|MANAS
|25,66
|42.068.816
|% 8,27
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,28
|3.823.285
|% -6,02
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|MNDRS
|3,37
|17.574.332
|% -5,34
|
|EPLAS
|16,21
|13.585.630
|% -4,87
|
|THYAO
|41,90
|2.277.186.220
|% -0,43
|
|SISE
|19,99
|904.311.705
|% 0,40
|
|SAHOL
|19,63
|677.801.040
|% 1,08
|
|GARAN
|14,99
|620.164.416
|% 0,13
|
|HEKTS
|25,68
|576.153.457
|% 4,14
|
|EKGYO
|2,65
|417.393.174
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,30
|572.482.544
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,17
|106.628.071
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,97
|527.869.004
|% 1,53
|
|THYAO
|41,90
|2.277.186.220
|% -0,43
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9369
|15,9495
|% 0,30
|
|Euro
|16,7646
|16,7929
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,7475
|19,8466
|% -0,34
|
|Frank
|15,9549
|16,0510
|% 0,07
|
|Riyal
|4,2397
|4,2610
|% 0,28
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,24
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.219
|6.313
|55,00
|
|Tam
|6.184
|6.343
|51,48
|
|Yarım
|2.989
|3.068
|24,90
|
|Çeyrek
|1.499
|1.534
|12,46
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,13
|