***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.05.2023 12:21
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçimi yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154639
BIST
12:404.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,16%
|| 150,83
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4020,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,3299
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:4022,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,4799
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0531
En Düşük
21,4431
12:401.276,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 20,03
|Açılış
|: 1.277,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:40
|OYAYO
|11,77
|19.685.587
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.320.714
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.910.886
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.144.381
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|MARKA
|15,74
|115.326.370
|% -8,22
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.698.896
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,44
|196.227.355
|% -3,22
|
|KERVN
|0,80
|31.690
|% -2,44
|
|THYAO
|147,20
|4.479.515.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,75
|3.056.688.700
|% 5,97
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,60
|553.300.710
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.369.762.610
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4099
|20,4225
|% 1,64
|
|Euro
|21,9807
|22,0531
|% 2,22
|
|Sterlin
|25,2077
|25,3341
|% 1,72
|
|Frank
|22,4744
|22,6098
|% 1,44
|
|Riyal
|5,4176
|5,4448
|% 1,29
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|7,88
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|17,42
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.868
|9.112
|-42,22
|
|Yarım
|4.360
|4.482
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.187
|2.248
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,16
|15,18
|0,18
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-1,57
|