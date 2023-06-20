***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.06.2023 13:21
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023-30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.05.2023
Tescil Tarihi
20.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.06.2023-10856
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemelerde yer alan diğer faaliyetleri yürütmek üzere,Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine ilişkin 30.05.2023 tarihli genel kurul kararı 20.06.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160322
BIST
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13:555.292
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 22,73
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
13:5523,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0206
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
13:5525,7857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0327
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
13:551.481,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,36
|Açılış
|: 1.481,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DAGHL
|11,99
|14.215.466
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.278.956
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|240.533.631
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.480.491
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.214
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.911.845
|% -9,93
|
|IHAAS
|114,10
|29.112.369
|% -8,79
|
|BRKVY
|20,68
|23.683.157
|% -6,68
|
|PSGYO
|6,36
|114.926.833
|% -6,47
|
|QNBFL
|86,00
|201.373
|% -6,47
|
|THYAO
|173,20
|3.812.282.579
|% -0,46
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|SASA
|54,00
|1.583.294.286
|% 1,79
|
|YKBNK
|12,33
|2.065.910.151
|% 1,15
|
|AKBNK
|18,87
|1.780.837.971
|% 1,94
|
|ISCTR
|13,20
|1.149.653.491
|% 2,48
|
|PASEU
|34,54
|2.394.011.329
|% -5,58
|
|EKGYO
|6,76
|469.715.790
|% -0,29
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5843
|23,5987
|% 0,10
|
|Euro
|25,7779
|25,7839
|% 0,12
|
|Sterlin
|30,0360
|30,1867
|% -0,23
|
|Frank
|26,2062
|26,3640
|% -0,18
|
|Riyal
|6,2731
|6,3045
|% -0,06
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|0,61
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.854
|-6,00
|
|Tam
|9.657
|9.903
|-22,26
|
|Yarım
|4.734
|4.813
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,67
|