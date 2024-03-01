***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.03.2024 20:31
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarihli toplantısında,Şirketimiz paylarının BIST Katılım Endeksi'ne dahil olabilmesi için, Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber'de yer alan düzenlemeler dikkate alınarak, Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin 3. bendinin ekteki şekilde değiştirilmesine, 15, 17 ve 20. bentlerin iptal edilmesine ve devam eden bent numaralarının da değiştirilmesine, Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın Esas Sözleşme Tadil Metni'ne uygun görüş vermesi halinde, Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254095
BIST
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18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
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|: 9.194
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9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1340
|Açılış
|: 31,4200
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|Önceki Kapanış
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31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 33,9500
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|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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34,1094
En Düşük
33,7387
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|75.339.077
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|CMENT
|410,00
|12.113.347
|% -9,99
|
|ALCTL
|134,90
|434.580.098
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|ISCTR
|10,71
|2.009.651.721
|% -3,51
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3462
|31,3675
|% 0,43
|
|Euro
|33,9941
|34,0218
|% 0,46
|
|Sterlin
|39,5643
|39,7627
|% 0,65
|
|Frank
|35,3114
|35,5241
|% 0,38
|
|Riyal
|8,3361
|8,3779
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|885,29
|886,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,17
|957,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,59
|83,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.086,33
|2.086,68
|% 0,66
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Seans Raporu
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17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
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17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
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17:56VESBE
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606