***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarihli toplantısında,Şirketimiz paylarının BIST Katılım Endeksi'ne dahil olabilmesi için, Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber'de yer alan düzenlemeler dikkate alınarak, Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin 3. bendinin ekteki şekilde değiştirilmesine, 15, 17 ve 20. bentlerin iptal edilmesine ve devam eden bent numaralarının da değiştirilmesine, Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın Esas Sözleşme Tadil Metni'ne uygun görüş vermesi halinde, Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254095BIST