***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.03.2024 12:22
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2024-06.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BIST Katılım Endeksi'ne dâhil olabilmesi için, Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber'de yer alan düzenlemeler dikkate alınarak, Esas Sözleşmesinin A maç ve Konu başlıklı
3. maddesinin değiştirilmesi için 06.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir.
Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecektir. Söz konusu değişiklik, alınan izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260503
BIST
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13:388.954
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 23,77
|Açılış
|: 8.932
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|Önceki Kapanış
|: 8.930
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8.905
En Yüksek
8.997
13:3832,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0426
|Açılış
|: 33,1400
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|Önceki Kapanış
|: 33,2600
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32,4490
En Düşük
32,2582
13:3835,1563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 35,9000
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|Önceki Kapanış
|: 36,0500
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35,3670
En Düşük
35,1025
13:382.242,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,64
|Açılış
|: 2.242,91
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|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
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2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|INTEM
|355,50
|117.990.324
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|338.791.515
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.904.151
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.090.870
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.927.556
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.286.991
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|6,00
|95.514.086
|% -6,25
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,50
|4.430.542.361
|% 0,09
|
|MIATK
|74,80
|3.735.251.224
|% 5,06
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|TUPRS
|173,40
|2.398.979.692
|% -0,17
|
|KCHOL
|183,10
|2.379.409.850
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,49
|1.306.557.317
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,87
|2.348.581.085
|% 2,07
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|ISCTR
|10,76
|1.292.670.953
|% -0,09
|
|MOGAN
|21,54
|1.720.152.090
|% 9,95
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3840
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1427
|35,1545
|% -0,10
|
|Sterlin
|41,9567
|42,1670
|% -0,56
|
|Frank
|37,0629
|37,2487
|% -0,76
|
|Riyal
|8,8165
|8,8607
|% -0,31
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,80
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|894,90
|897,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,69
|991,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,78
|86,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,00
|2.154,31
|% 0,66
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