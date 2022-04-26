***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin söz konusu değişiklik 21.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 21.04.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6. MADDE 21/04/2022 21/04/2022 10564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023693BIST