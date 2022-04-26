***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
26.04.2022 10:05
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin söz konusu değişiklik 21.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 21.04.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6. MADDE 21/04/2022 21/04/2022 10564
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023693
BIST
13:372.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,41
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.480
13:3714,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0204
|Açılış
|: 14,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:3715,8251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0086
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:37905,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,12
|Açılış
|: 905,06
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:37
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.675.176
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,56
|57.237.963
|% 8,57
|
|EUHOL
|2,83
|3.752.552
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,85
|21.531.604
|% -7,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,82
|15.721.335
|% -6,04
|
|KERVN
|0,58
|131.512
|% -3,33
|
|THYAO
|40,32
|3.661.085.195
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,36
|1.639.730.015
|% 1,99
|
|TUPRS
|251,80
|980.050.073
|% -2,93
|
|SISE
|17,89
|901.693.507
|% -0,22
|
|EREGL
|34,62
|865.327.568
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,77
|586.596.018
|% 0,36
|
|ODAS
|2,49
|362.777.912
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,12
|596.494.425
|% -0,19
|
|KRDMD
|15,36
|1.639.730.015
|% 1,99
|
|TSKB
|1,97
|200.575.217
|% -1,01
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7827
|14,7881
|% 0,14
|
|Euro
|15,8124
|15,8251
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,7314
|18,8254
|% -0,23
|
|Frank
|15,3626
|15,4552
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9284
|3,9481
|% 0,00
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|6,52
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.123
|24,00
|
|Tam
|5.998
|6.148
|18,35
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|8,87
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,18
|