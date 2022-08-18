***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.466.130 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.721.083 -51.865.531 99.375 374.907.947 0 374.907.947Transferler303.580.603 303.580.603 132.762 -33.387 -99.375Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.497.106 -6.497.106 0 -6.497.106Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler337.046.733 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.853.845 -51.898.918 -6.497.106 368.410.841 0 368.410.841Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler337.046.733 194 303.580.603 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -12.063.376 3.258.985 430.832.832 0 430.832.832Transferler0 3.258.986 -3.258.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.714.118 11.714.118 11.714.118Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)94.373.083 35.022.644 129.395.727 129.395.727Dönem Sonu Bakiyeler431.419.816 194 35.022.644 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -8.804.390 11.714.118 571.942.677 0 571.942.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.249.883 33.452.727Dönem Karı (Zararı)11.714.118 -6.497.106Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.714.118 -6.497.106Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.686.291 52.571.081Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.194.121 7.726.969Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler377.510 -170.088Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.060.451 11.147.671Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.074.479 37.367.326Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37.074.479 37.367.326Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.020.270 -3.489.770Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -11.027Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-41.592.881 -12.986.740Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.669.530 -664.820İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.669.530 -664.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.801.410 1.518.163İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.801.410 1.518.163Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-43.772.769 -29.805.218Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.451.244 -3.331.553Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.992.256 19.859.194İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.992.256 19.859.194Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.001.652 2.643.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.182.344 3.025.927İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.182.344 3.025.927Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.335.327 -299.722İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.383.879 -5.932.567Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.807.528 33.087.235Alınan Faiz2.126.779 2.175.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-684.424 -1.307.033Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -503.401YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.433.974 -3.039.487Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.082Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.082Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.433.974 -3.052.569FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.823.759 -43.285.827İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.395.727 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-100.409.643 3.507.076Ödenen Faiz-39.201.258 -39.543.252Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.391.415 -7.249.651YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.992.150 -12.872.587NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.992.150 -12.872.587DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.314.425 16.546.323DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.306.575 3.673.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 29.915.160 20.314.425Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları0 0Ticari Alacaklar55.379.608 63.492.539İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 477.614 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 54.901.994 63.492.539Diğer Alacaklar5.568.936 1.517.047İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar905.509 10.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.663.427 1.507.047Stoklar6 106.191.583 62.352.923Peşin Ödenmiş Giderler7 16.120.490 4.667.737Diğer Dönen Varlıklar18.758.101 7.961.270ARA TOPLAM231.933.878 160.305.941TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR231.933.878 160.305.941DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar372.687 623.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar372.687 623.166Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 383.054.628 383.054.628Maddi Duran Varlıklar9 424.530.479 427.878.945Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.735.319 10.147.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 8.735.319 10.147.000Peşin Ödenmiş Giderler7 27.877 29.386TOPLAM DURAN VARLIKLAR816.720.990 821.733.125TOPLAM VARLIKLAR1.048.654.868 982.039.066KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 58.317.616 68.293.943İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 58.317.616 68.293.943Banka Kredileri58.317.616 68.293.943Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.306.901 105.052.170İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 71.306.901 105.052.170Banka Kredileri4 71.306.901 105.052.170Ticari Borçlar61.569.560 52.577.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 181.099 2.275.415İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar61.388.461 50.301.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 11.294.991 6.293.339Diğer Borçlar21 3.422 3.020.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.422 3.020.467Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 73.973.457 58.638.130Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.526.019 2.862.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.725.980 2.251.823Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar800.039 610.721Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler880.189 467.238İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler880.189 467.238ARA TOPLAM281.872.155 297.205.135TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER281.872.155 297.205.135UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar89.275.633 145.963.680İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 89.275.633 145.963.680Banka Kredileri89.275.633 145.963.680Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar0 6.165.298İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 6.165.298Uzun Vadeli Karşılıklar16.324.721 10.612.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.324.721 10.612.169Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 89.239.682 91.259.952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER194.840.036 254.001.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER476.712.191 551.206.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar571.942.677 430.832.832Ödenmiş Sermaye13 431.419.816 337.046.733Sermaye Düzeltme Farkları194 194Sermaye Avansı35.022.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.736.448 95.736.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.736.448 95.736.448Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)98.454.808 98.454.808Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.718.360 -2.718.360Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.853.845 6.853.845Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.804.388 -12.063.374Net Dönem Karı veya Zararı11.714.118 3.258.986TOPLAM ÖZKAYNAKLAR571.942.677 430.832.832TOPLAM KAYNAKLAR1.048.654.868 982.039.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 193.635.595 118.950.958 117.998.556 53.104.798Satışların Maliyeti14 -94.101.329 -67.198.880 -53.152.019 -25.315.739TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)99.534.266 51.752.078 64.846.537 27.789.059BRÜT KAR (ZARAR)99.534.266 51.752.078 64.846.537 27.789.059Genel Yönetim Giderleri15 -32.881.528 -17.854.156 -17.476.845 -8.491.341Pazarlama Giderleri15 -16.290.965 -8.657.328 -10.346.600 -6.099.429Araştırma ve Geliştirme Giderleri-9.346.310 -1.202.455 -7.818.913 -260.918Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.890.667 2.417.284 1.538.187 1.364.498Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.923.074 914.000 -1.881.711 2.772.930ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.983.056 27.369.423 28.860.655 17.074.799Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.122 11.027 0 4.702FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.988.178 27.380.450 28.860.655 17.079.501Finansman Gelirleri5.004.764 2.175.926 3.585.381 586.226Finansman Giderleri-39.299.094 -39.543.252 -14.849.351 -19.097.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.693.848 -9.986.876 17.596.685 -1.431.760Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.020.270 3.489.770 1.256.003 -46.339Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 2.020.270 3.489.770 1.256.003 -46.339SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099DÖNEM KARI (ZARARI)11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02720000 -0,01900000 0,01070000 -0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056917BIST