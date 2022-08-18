***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:10
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.466.130 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.721.083 -51.865.531 99.375 374.907.947 0 374.907.947
Transferler
303.580.603 303.580.603 132.762 -33.387 -99.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.497.106 -6.497.106 0 -6.497.106
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.046.733 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.853.845 -51.898.918 -6.497.106 368.410.841 0 368.410.841
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
337.046.733 194 303.580.603 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -12.063.376 3.258.985 430.832.832 0 430.832.832
Transferler
0 3.258.986 -3.258.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.714.118 11.714.118 11.714.118
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
94.373.083 35.022.644 129.395.727 129.395.727
Dönem Sonu Bakiyeler
431.419.816 194 35.022.644 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -8.804.390 11.714.118 571.942.677 0 571.942.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.249.883 33.452.727
Dönem Karı (Zararı)
11.714.118 -6.497.106
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.714.118 -6.497.106
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.686.291 52.571.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.194.121 7.726.969
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
377.510 -170.088
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.060.451 11.147.671
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.074.479 37.367.326
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37.074.479 37.367.326
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.020.270 -3.489.770
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -11.027
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.592.881 -12.986.740
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.669.530 -664.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.669.530 -664.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.801.410 1.518.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.801.410 1.518.163
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.772.769 -29.805.218
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.451.244 -3.331.553
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.992.256 19.859.194
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.992.256 19.859.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.001.652 2.643.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.182.344 3.025.927
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.182.344 3.025.927
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.335.327 -299.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.383.879 -5.932.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.807.528 33.087.235
Alınan Faiz
2.126.779 2.175.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-684.424 -1.307.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -503.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.433.974 -3.039.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.082
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.082
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.433.974 -3.052.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.823.759 -43.285.827
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.395.727 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-100.409.643 3.507.076
Ödenen Faiz
-39.201.258 -39.543.252
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.391.415 -7.249.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.992.150 -12.872.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.992.150 -12.872.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.314.425 16.546.323
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.306.575 3.673.736
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.915.160 20.314.425
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0 0
Ticari Alacaklar
55.379.608 63.492.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 477.614 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 54.901.994 63.492.539
Diğer Alacaklar
5.568.936 1.517.047
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
905.509 10.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.663.427 1.507.047
Stoklar
6 106.191.583 62.352.923
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.120.490 4.667.737
Diğer Dönen Varlıklar
18.758.101 7.961.270
ARA TOPLAM
231.933.878 160.305.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.933.878 160.305.941
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
372.687 623.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
372.687 623.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 383.054.628 383.054.628
Maddi Duran Varlıklar
9 424.530.479 427.878.945
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.735.319 10.147.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.735.319 10.147.000
Peşin Ödenmiş Giderler
7 27.877 29.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
816.720.990 821.733.125
TOPLAM VARLIKLAR
1.048.654.868 982.039.066
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 58.317.616 68.293.943
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 58.317.616 68.293.943
Banka Kredileri
58.317.616 68.293.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.306.901 105.052.170
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 71.306.901 105.052.170
Banka Kredileri
4 71.306.901 105.052.170
Ticari Borçlar
61.569.560 52.577.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 181.099 2.275.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
61.388.461 50.301.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 11.294.991 6.293.339
Diğer Borçlar
21 3.422 3.020.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.422 3.020.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 73.973.457 58.638.130
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.526.019 2.862.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.725.980 2.251.823
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
800.039 610.721
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
880.189 467.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
880.189 467.238
ARA TOPLAM
281.872.155 297.205.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.872.155 297.205.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.275.633 145.963.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 89.275.633 145.963.680
Banka Kredileri
89.275.633 145.963.680
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 6.165.298
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 6.165.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.324.721 10.612.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.324.721 10.612.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 89.239.682 91.259.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.840.036 254.001.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
476.712.191 551.206.234
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
571.942.677 430.832.832
Ödenmiş Sermaye
13 431.419.816 337.046.733
Sermaye Düzeltme Farkları
194 194
Sermaye Avansı
35.022.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.736.448 95.736.448
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.736.448 95.736.448
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
98.454.808 98.454.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.718.360 -2.718.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.853.845 6.853.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.804.388 -12.063.374
Net Dönem Karı veya Zararı
11.714.118 3.258.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
571.942.677 430.832.832
TOPLAM KAYNAKLAR
1.048.654.868 982.039.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 193.635.595 118.950.958 117.998.556 53.104.798
Satışların Maliyeti
14 -94.101.329 -67.198.880 -53.152.019 -25.315.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.534.266 51.752.078 64.846.537 27.789.059
BRÜT KAR (ZARAR)
99.534.266 51.752.078 64.846.537 27.789.059
Genel Yönetim Giderleri
15 -32.881.528 -17.854.156 -17.476.845 -8.491.341
Pazarlama Giderleri
15 -16.290.965 -8.657.328 -10.346.600 -6.099.429
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.346.310 -1.202.455 -7.818.913 -260.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.890.667 2.417.284 1.538.187 1.364.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.923.074 914.000 -1.881.711 2.772.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.983.056 27.369.423 28.860.655 17.074.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.122 11.027 0 4.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.988.178 27.380.450 28.860.655 17.079.501
Finansman Gelirleri
5.004.764 2.175.926 3.585.381 586.226
Finansman Giderleri
-39.299.094 -39.543.252 -14.849.351 -19.097.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.693.848 -9.986.876 17.596.685 -1.431.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.020.270 3.489.770 1.256.003 -46.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.020.270 3.489.770 1.256.003 -46.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02720000 -0,01900000 0,01070000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.714.118 -6.497.106 18.852.688 -1.478.099
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056917
BIST