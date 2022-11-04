***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:18
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.466.130 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.721.083 -51.865.531 99.375 374.907.947 0 374.907.947
Transferler
303.580.603 303.580.603 132.762 -33.387 -99.375 -1.189.607 -1.189.607
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.150.800 1.189.607 248.093 1.398.893 0 1.398.893
Dönem Karı (Zararı)
248.093 248.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.150.800 1.150.800
Sermaye Arttırımı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
337.046.733 194 0 85.804.837 -1.747.944 6.853.845 -53.088.525 248.093 375.117.233 0 375.117.233
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
337.046.733 194 0 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -12.063.376 3.258.986 430.832.831 0 430.832.831
Transferler
0 3.258.986 -3.258.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.022.644 32.799.220 32.799.220 32.799.220
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
94.373.083 129.395.727 129.395.727
Dönem Sonu Bakiyeler
431.419.816 194 0 35.022.644 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -8.804.391 32.799.220 593.027.777 0 593.027.777
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.873.414 37.613.904
Dönem Karı (Zararı)
32.799.220 248.093
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.799.220 248.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.549.489 32.047.522
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 11.677.515 11.025.547
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.256.078 230.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.626.669 3.983.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.600.208 17.297.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
46.600.208 17.297.953
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.389.019 -392.851
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-96.754
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-96.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.312.174 6.319.115
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.550.981 8.414.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.550.981 8.414.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-549.724 1.550.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-549.724 1.550.280
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.330.188 -17.884.212
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.810.559 1.138.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.627.338 8.953.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.627.338 8.953.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.612.264 738.107
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.037.196 1.194.120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.037.196 1.194.120
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
32.170.871 4.467.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.443.999 -2.252.494
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.036.535 38.614.730
Ödenen Faiz
3.094.084
Alınan Faiz
809.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.257.205 -1.307.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-503.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.513.976 -4.701.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.109
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -9.513.976 -4.897.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.675.368 -38.187.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.395.727
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-111.500.128 -9.374.355
Ödenen Faiz
-49.694.292 -18.107.561
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
123.325 -10.705.685
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.315.930 -5.274.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.315.930 -5.274.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.277.193 16.546.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.961.263 11.271.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.875.168 20.314.425
Ticari Alacaklar
71.541.394 63.492.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-18 780.422 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 70.760.972 63.492.539
Diğer Alacaklar
2.317.250 1.517.047
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
196.460 10.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.120.790 1.507.047
Stoklar
6 120.929.160 62.352.923
Peşin Ödenmiş Giderler
7 30.479.805 4.667.737
Diğer Dönen Varlıklar
21.980.490 7.961.269
ARA TOPLAM
266.123.267 160.305.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.123.267 160.305.940
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
372.687 623.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
372.687 623.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 383.054.628 383.054.628
Maddi Duran Varlıklar
9 427.497.757 427.878.945
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.364.649 10.147.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.364.649 10.147.000
Peşin Ödenmiş Giderler
7 27.877 29.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
819.317.598 821.733.125
TOPLAM VARLIKLAR
1.085.440.865 982.039.065
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 56.745.930 68.293.943
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 56.745.930 68.293.943
Banka Kredileri
56.745.930 68.293.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 86.355.888 105.052.170
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.355.888 105.052.170
Banka Kredileri
86.355.888 105.052.170
Ticari Borçlar
57.204.642 52.577.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.101.838 2.275.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
56.102.804 50.301.889
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.905.603 6.293.339
Diğer Borçlar
148.569 3.020.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
148.569 3.020.467
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
90.809.001 58.638.130
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.874.381 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.206.809 2.862.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.306.770 2.251.823
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 900.039 610.721
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.042.460 467.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.042.460 467.238
ARA TOPLAM
316.293.283 297.205.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.293.283 297.205.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.707.847 145.963.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 64.707.847 145.963.680
Banka Kredileri
64.707.847 145.963.680
Diğer Borçlar
0 6.165.298
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 6.165.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.637.368 10.612.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 25.637.368 10.612.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 85.774.590 91.259.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.119.805 254.001.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
492.413.088 551.206.234
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
593.027.777 430.832.831
Ödenmiş Sermaye
13 431.419.816 337.046.733
Sermaye Düzeltme Farkları
194 194
Sermaye Avansı
35.022.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.736.448 95.736.448
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.736.448 95.736.448
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
98.454.808 98.454.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.718.360 -2.718.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.853.846 6.853.846
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.804.391 -12.063.376
Net Dönem Karı veya Zararı
32.799.220 3.258.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
593.027.777 430.832.831
TOPLAM KAYNAKLAR
1.085.440.865 982.039.065
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 334.253.863 198.980.826 140.618.268 80.029.868
Satışların Maliyeti
14 -156.034.606 -110.111.669 -61.933.277 -42.912.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.219.257 88.869.157 78.684.991 37.117.079
BRÜT KAR (ZARAR)