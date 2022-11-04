***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.466.130 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.721.083 -51.865.531 99.375 374.907.947 0 374.907.947Transferler303.580.603 303.580.603 132.762 -33.387 -99.375 -1.189.607 -1.189.607Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.150.800 1.189.607 248.093 1.398.893 0 1.398.893Dönem Karı (Zararı)248.093 248.093Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.150.800 1.150.800Sermaye ArttırımıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler337.046.733 194 0 85.804.837 -1.747.944 6.853.845 -53.088.525 248.093 375.117.233 0 375.117.233Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler337.046.733 194 0 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -12.063.376 3.258.986 430.832.831 0 430.832.831Transferler0 3.258.986 -3.258.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.022.644 32.799.220 32.799.220 32.799.220Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)94.373.083 129.395.727 129.395.727Dönem Sonu Bakiyeler431.419.816 194 0 35.022.644 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -8.804.391 32.799.220 593.027.777 0 593.027.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.873.414 37.613.904Dönem Karı (Zararı)32.799.220 248.093Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.799.220 248.093Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler81.549.489 32.047.522Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 11.677.515 11.025.547Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.256.078 230.071Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.626.669 3.983.556Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler46.600.208 17.297.953Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler46.600.208 17.297.953Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 1.389.019 -392.851Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-96.754Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-96.754İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.312.174 6.319.115Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.550.981 8.414.081İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.550.981 8.414.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-549.724 1.550.280İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-549.724 1.550.280Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.330.188 -17.884.212Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-25.810.559 1.138.626Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.627.338 8.953.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.627.338 8.953.556Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.612.264 738.107Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.037.196 1.194.120İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.037.196 1.194.120Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)32.170.871 4.467.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.443.999 -2.252.494Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.036.535 38.614.730Ödenen Faiz3.094.084Alınan Faiz809.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.257.205 -1.307.033Vergi İadeleri (Ödemeleri)-503.401YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.513.976 -4.701.153Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.109Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri196.109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -9.513.976 -4.897.262FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.675.368 -38.187.601İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.395.727Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-111.500.128 -9.374.355Ödenen Faiz-49.694.292 -18.107.561Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)123.325 -10.705.685YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.315.930 -5.274.850NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.315.930 -5.274.850DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.277.193 16.546.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.961.263 11.271.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.875.168 20.314.425Ticari Alacaklar71.541.394 63.492.539İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-18 780.422 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 70.760.972 63.492.539Diğer Alacaklar2.317.250 1.517.047İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar196.460 10.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.120.790 1.507.047Stoklar6 120.929.160 62.352.923Peşin Ödenmiş Giderler7 30.479.805 4.667.737Diğer Dönen Varlıklar21.980.490 7.961.269ARA TOPLAM266.123.267 160.305.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR266.123.267 160.305.940DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar372.687 623.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar372.687 623.166Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 383.054.628 383.054.628Maddi Duran Varlıklar9 427.497.757 427.878.945Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.364.649 10.147.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 8.364.649 10.147.000Peşin Ödenmiş Giderler7 27.877 29.386TOPLAM DURAN VARLIKLAR819.317.598 821.733.125TOPLAM VARLIKLAR1.085.440.865 982.039.065KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 56.745.930 68.293.943İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 56.745.930 68.293.943Banka Kredileri56.745.930 68.293.943Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 86.355.888 105.052.170İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları86.355.888 105.052.170Banka Kredileri86.355.888 105.052.170Ticari Borçlar57.204.642 52.577.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.101.838 2.275.415İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar56.102.804 50.301.889Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.905.603 6.293.339Diğer Borçlar148.569 3.020.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar148.569 3.020.467Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)90.809.001 58.638.130Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.874.381 0Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.206.809 2.862.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.306.770 2.251.823Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 900.039 610.721Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.042.460 467.238İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.042.460 467.238ARA TOPLAM316.293.283 297.205.135TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER316.293.283 297.205.135UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar64.707.847 145.963.680İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 64.707.847 145.963.680Banka Kredileri64.707.847 145.963.680Diğer Borçlar0 6.165.298İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 6.165.298Uzun Vadeli Karşılıklar25.637.368 10.612.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 25.637.368 10.612.169Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 85.774.590 91.259.952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.119.805 254.001.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER492.413.088 551.206.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar593.027.777 430.832.831Ödenmiş Sermaye13 431.419.816 337.046.733Sermaye Düzeltme Farkları194 194Sermaye Avansı35.022.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.736.448 95.736.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.736.448 95.736.448Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)98.454.808 98.454.808Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.718.360 -2.718.360Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.853.846 6.853.846Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.804.391 -12.063.376Net Dönem Karı veya Zararı32.799.220 3.258.986TOPLAM ÖZKAYNAKLAR593.027.777 430.832.831TOPLAM KAYNAKLAR1.085.440.865 982.039.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 334.253.863 198.980.826 140.618.268 80.029.868Satışların Maliyeti14 -156.034.606 -110.111.669 -61.933.277 -42.912.789TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.219.257 88.869.157 78.684.991 37.117.079BRÜT KAR (ZARAR)