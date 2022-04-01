***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
01.04.2022 09:23
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014855
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
0
En Düşük
0
18:0514,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0130
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6894
En Düşük
14,6377
18:0516,2460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05913,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 913,44
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|17,55
|389.313.147
|% 4,46
|
|YONGA
|23,24
|220.791
|% 1,11
|
|TSPOR
|5,80
|97.912.525
|% 0,00
|
|USAK
|1,46
|26.812.696
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,68
|13.844.111
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,68
|13.844.111
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,91
|23.757.057
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,80
|97.912.525
|% 0,00
|
|SONME
|36,20
|3.548.655
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,59
|29.700.585
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,00
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 0,00
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% 0,00
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6779
|14,6853
|% 0,09
|
|Euro
|16,2297
|16,2437
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,2096
|19,3059
|% -0,06
|
|Frank
|15,8280
|15,9233
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8995
|3,9190
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-2,25
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,18
|
Seans Raporu
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