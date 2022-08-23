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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

23.08.2022 15:07
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişk


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu-III ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057765


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Altın Gr. 1.012 1.013 5,04  
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Tam 6.809 6.865 -17,00  
Yarım 3.318 3.356 -9,00  
Çeyrek 1.664 1.678 -4,00  
Gümüş.Ons 18,97 18,99 -0,01  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 0,05  
B. Petrol 97,86 97,86 1,38  
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