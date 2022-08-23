***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.08.2022 15:07
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu-III ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057765
BIST
14:553.104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 41,11
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
14:5518,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0520
|Açılış
|: 18,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1305
En Düşük
18,0210
14:5517,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
14:551.012,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.012,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler14:53
|BFREN
|1.306,80
|14.578.204
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.477.691
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.084.390
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|ULUSE
|144,90
|17.475.658
|% -6,15
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|THYAO
|67,40
|3.272.800.005
|% -0,52
|
|YKBNK
|6,02
|2.954.991.884
|% 3,97
|
|AKBNK
|11,21
|2.708.360.713
|% 4,18
|
|ASELS
|26,10
|2.301.331.165
|% 1,16
|
|SISE
|25,52
|2.068.709.422
|% 0,55
|
|YKBNK
|6,02
|2.954.991.884
|% 3,97
|
|EKGYO
|3,90
|1.572.258.967
|% 0,52
|
|AKBNK
|11,21
|2.708.360.713
|% 4,18
|
|ALBRK
|2,20
|453.006.573
|% 5,26
|
|DOHOL
|5,04
|944.627.847
|% 1,20
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1112
|18,1195
|% 0,30
|
|Euro
|17,9795
|17,9899
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,2651
|21,3718
|% 0,44
|
|Frank
|18,6715
|18,7840
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8099
|4,8340
|% 0,39
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|0,31
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|5,04
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.809
|6.865
|-17,00
|
|Yarım
|3.318
|3.356
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,05
|
|B. Petrol
|97,86
|97,86
|1,38
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:08GOLTS
Yüzde 9.53 oranında artışla 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 325, 427 adet işlem
-
15:07SNPAM
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 799 adet işlem
-
15:06ADESE
Yüzde 5.38 oranında artışla 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 947, 167 adet işlem
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 25 artarak (% 1.39 ) 3, 366
-
15:05XU100
Endeks 3, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 41, 831.00 milyon TL de