***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKoleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İzahnamesi Ekleri HakkındaEk 5 A - Hukukçu RaporuSaygılarımızla. ?http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002948BIST