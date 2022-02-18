***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin SPK tarafından onaylanan izahnamesi ekleri hakkındaEk 1 - Şirket esas sözleşmesiEK 2 - 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.09.2021 Tarihlerinde Sona Eren Yıllara İlişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu?http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002946BIST