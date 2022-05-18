***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
18.05.2022 13:26
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Şirketimizin ‘'Kar Dağıtım Politikası'' 18.05.2022 tarihinde (bugün) yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir. ?
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031107
BIST
13:292.408
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BIST En Aktif Hisseler13:29
|ORCAY
|21,90
|86.307.178
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.625.625
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.100.137
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,48
|83.441.904
|% 8,07
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|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
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|OYAYO
|8,29
|3.876.953
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
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|MNDRS
|3,38
|18.553.548
|% -5,06
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|OZRDN
|10,54
|3.093.579
|% -4,96
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|THYAO
|41,92
|2.330.750.944
|% -0,38
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|GARAN
|15,03
|939.680.942
|% 0,40
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|SISE
|20,02
|938.290.102
|% 0,55
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|SAHOL
|19,67
|707.230.012
|% 1,29
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|YKBNK
|4,32
|628.376.664
|% 1,41
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|EKGYO
|2,65
|432.543.083
|% 0,76
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|YKBNK
|4,32
|628.376.664
|% 1,41
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|SKBNK
|1,18
|106.829.466
|% 0,85
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|AKBNK
|8,01
|557.615.364
|% 2,04
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|GARAN
|15,03
|939.680.942
|% 0,40
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|13:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,9421
|15,9485
|% 0,29
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|Euro
|16,7797
|16,7875
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,7410
|19,8400
|% -0,37
|
|Frank
|15,9480
|16,0441
|% 0,02
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|Riyal
|4,2380
|4,2592
|% 0,24
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|13:29
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,37
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|Altın Gr.
|933
|933
|4,71
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|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
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|Tam
|6.186
|6.345
|53,47
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|Yarım
|2.990
|3.069
|25,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|12,94
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|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,09
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|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,07
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|B. Petrol
|113
|113
|1,07
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