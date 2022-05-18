***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Şirketimizin ‘'Kar Dağıtım Politikası'' 18.05.2022 tarihinde (bugün) yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket Kar Dağıtım Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir. ?http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031107BIST