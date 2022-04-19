***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2022 15:46
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2021 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLSN00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 0,0000000 0
11:212.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,35
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
11:2114,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0183
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
11:2115,9057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0897
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9057
En Düşük
15,8030
11:21915,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,56
|Açılış
|: 915,95
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler11:20
|DAGHL
|20,96
|5.405.634
|% 8,66
|
|OYYAT
|64,65
|22.022.065
|% 6,33
|
|SMRTG
|18,09
|203.883.541
|% 5,30
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|ISFIN
|4,01
|141.567.852
|% 4,70
|
|PEGYO
|1,37
|20.563.863
|% -6,16
|
|ISGYO
|10,39
|44.288.745
|% -6,14
|
|KAPLM
|53,00
|3.597.812
|% -5,10
|
|ASUZU
|88,55
|13.607.811
|% -4,99
|
|DOBUR
|46,46
|2.476.720
|% -4,83
|
|THYAO
|38,82
|2.236.352.586
|% 0,15
|
|PETKM
|10,43
|760.451.389
|% 1,46
|
|GARAN
|14,14
|728.031.628
|% -0,28
|
|KRDMD
|16,30
|665.681.752
|% -0,61
|
|EREGL
|35,68
|658.528.960
|% -0,56
|
|ODAS
|2,57
|372.161.746
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,87
|296.920.329
|% -1,03
|
|YKBNK
|5,23
|496.161.558
|% 0,19
|
|ZOREN
|2,24
|204.179.566
|% 2,75
|
|PETKM
|10,43
|760.451.389
|% 1,46
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6644
|14,6671
|% 0,12
|
|Euro
|15,8753
|15,8875
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,0236
|19,1190
|% 0,20
|
|Frank
|15,3903
|15,4831
|% 0,45
|
|Riyal
|3,8994
|3,9190
|% 0,12
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-8,61
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,10
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:34PEGYO
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 539, 935 adet işlem
-
11:33KAPLM
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 53.15 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 107 adet işlem
-
11:32DESA
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 240 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 2, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 13, 941.00 milyon TL de
-
11:31DESA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 437 adet işlem