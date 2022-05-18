***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLSN00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLSN00018 0 0B Grubu, KLSYN, TREKLSN00026 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2021 yılında net dönem kârının 3.258.986 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 30.069.485.12-TL zarar oluştuğundan 2021 yılında ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin önerisin kabul edilmesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 337.046.732,82. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.853.845,93Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 9.511.974 -30.069.485,124. Vergiler ( - ) -6.252.988 05. Net Dönem Kârı 3.258.986 -30.069.485,126. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -12.063.374 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 -30.069.485,12Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 500.539,6 500.539,610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -8.303.848,6 -29.568.945,7211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0B Grubu 0TOPLAM 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2021 yılında net dönem kârının 3.258.986 TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 30.069.485.12-TL zarar oluştuğundan 2021 yılında ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu oy çokluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031104BIST