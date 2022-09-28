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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

28.09.2022 19:40
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
26.150 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.09.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
5.365.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,5
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
1,2
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,5
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1,3
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1.9
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.09.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Gerçek kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirket ortakları
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/09/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
2022/3403
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
5.365.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından, Tekirdağ Fabrika Lokasyonu Üretim tesisinin yanında bulunan ve şirket ortaklarına ait 26.150 m2'lik arsanın ileride oluşacak kapasite artırımında kullanılmak üzere, SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporuna istinaden 5.365.000 TL'ye satın alınmasına,
-Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazın SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065794


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Tam 6.683 6.797 121,00  
Yarım 3.252 3.323 60,00  
Çeyrek 1.631 1.661 29,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 0,55  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,37  
B. Petrol 87,77 87,77 2,90  
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