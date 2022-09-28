***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü26.150 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28.09.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli5.365.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,5Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)1,2Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,5Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)1,3İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1.9Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.09.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafGerçek kişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiŞirket ortaklarıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/09/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası2022/3403Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanıİnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.365.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Tekirdağ Fabrika Lokasyonu Üretim tesisinin yanında bulunan ve şirket ortaklarına ait 26.150 m2'lik arsanın ileride oluşacak kapasite artırımında kullanılmak üzere, SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporuna istinaden 5.365.000 TL'ye satın alınmasına,-Şirketimizin satın almış olduğu taşınmazın SPK'nın (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu satın alma işleminin önemli nitelikte işlem olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065794BIST