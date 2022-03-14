Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2022 19:13
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Onur FIRÇASIGÜZEL'in Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak, görevlendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010445


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.088
Değişim :  1,69% |  34,63
Açılış :  2.066  
Önceki Kapanış :  2.054  
En Yüksek
2.093 En Düşük
2.066
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 54.940.825 % 10,00  
FENER 26,42 114.005.475 % 9,99  
MERIT 31,72 9.358.250 % 9,99  
RAYSG 11,78 1.064.065 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.565.776 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7994 14,8164 % 0,35  
Euro 16,2688 16,3057 % 1,04  
Sterlin 19,2316 19,3280 % 0,22  
Frank 15,7374 15,8322 % 0,04  
Riyal 3,9302 3,9499 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -26,46  
Altın Gr. 928 928 -13,22  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 25,11 25,16 -0,69  
Gümüş Gr. 11,95 11,96 -0,30  
B. Petrol 105 105 -7,53  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru