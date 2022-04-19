***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 14:28
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan Bağış ve Yardım Politikası'nın kabul edilmesine, kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021852
BIST
14:192.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 20,74
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:1914,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0331
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6697
En Düşük
14,6258
14:1915,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0427
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:19932,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,99
|Açılış
|: 932,36
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:19
|DAGHL
|19,29
|9.027.207
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.084.024
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,16
|22.681.220
|% 8,21
|
|BOSSA
|44,08
|20.270.220
|% 6,52
|
|GENIL
|18,40
|78.655.531
|% 6,42
|
|ISGYO
|11,07
|50.786.609
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|74.559.230
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,59
|19.438.144
|% -6,51
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,98
|25.570.299
|% -5,05
|
|GARAN
|14,47
|1.646.452.410
|% 0,35
|
|THYAO
|37,84
|1.576.665.746
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,39
|1.553.866.209
|% 1,55
|
|TUPRS
|255,90
|1.186.855.185
|% 1,75
|
|SISE
|18,04
|1.123.797.707
|% -0,17
|
|ODAS
|2,49
|764.453.112
|% 4,62
|
|TSKB
|2,04
|533.521.964
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,95
|685.297.649
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,34
|1.045.080.382
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,85
|609.013.299
|% 1,85
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6639
|14,6697
|% 0,23
|
|Euro
|15,8291
|15,8367
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0218
|19,1171
|% 0,17
|
|Frank
|15,3881
|15,4808
|% -0,28
|
|Riyal
|3,8985
|3,9180
|% 0,35
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-0,31
|
|Altın Gr.
|932
|932
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|-28,17
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-13,62
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-6,82
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,35
|