***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Küresel çapta enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle, 90.000 m2 açık alanda, 42.000 m2 kapalı alana sahip olan Tekirdağ Fabrikasının artan enerji talebini karşılamak üzere, 2.4 kw gücünde 2.2 milyon Dolar+KDV tutarında Güneş enerjisi paneli sistemi kurmaya karar vermiştir.-Yatırım bedeli, oransal olarak Özkaynak ve Kredi ile finanse edilmesi planlanmaktadır.-Güneş enerjisi sisteminin Ocak 2023'te aktif hale getirilmesi planlanmaktadır.- Enerji maliyetlerinin verimli kullanılması ve süreklilik arz etmesi açısından faydalı olacaktır.Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055242BIST