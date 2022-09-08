***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 14:51
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Line Kanepe, Pi masa, Threshold Depolama Sistemi ve Threshold Masa tasarımlarıyla, International Awards Associate (IAA) bünyesinde düzenlenen 2022 MUSE Design Awards ödüllerinden Gümüş Kategoride 4 ödülün sahibi olmuştur.
Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061410
BIST
15:023.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 100,69
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.504
En Düşük
3.428
15:0218,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2441
En Düşük
18,2142
15:0218,3118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0722
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,2004
15:021.011,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.011,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:02
|VAKBN
|11,78
|1.213.623.652
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.369.359
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.239.693
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.734.204.734
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|43.223.042
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|ATAGY
|5,09
|1.547.280
|% -3,60
|
|AKBNK
|15,77
|8.066.673.379
|% 0,51
|
|YKBNK
|8,40
|7.957.523.641
|% 7,14
|
|THYAO
|75,45
|4.506.118.566
|% 1,00
|
|ISCTR
|11,24
|3.981.004.349
|% 9,23
|
|EKGYO
|5,01
|3.460.751.976
|% 2,66
|
|YKBNK
|8,40
|7.957.523.641
|% 7,14
|
|EKGYO
|5,01
|3.460.751.976
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,77
|8.066.673.379
|% 0,51
|
|ISCTR
|11,24
|3.981.004.349
|% 9,23
|
|HALKB
|12,51
|2.734.204.734
|% 9,93
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2369
|18,2441
|% 0,16
|
|Euro
|18,3044
|18,3118
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,0101
|21,1155
|% 0,21
|
|Frank
|18,6866
|18,7992
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% 0,06
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|6,85
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.884
|48,00
|
|Tam
|6.806
|6.868
|-27,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.680
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,67
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,13
|
|B. Petrol
|88,22
|88,22
|0,22
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
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15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 09 artarak (% 3.09 ) 3, 843
-
15:17XU100
Endeks 3, 501 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 9 üstünde . İşlem hacmi 69, 695.00 milyon TL de
-
15:16PAGYO
Yüzde 6.87 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 826, 682 adet işlem
-
15:15KOZAL
Yüzde 6.21 oranında artışla 184.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 356, 610 adet işlem
-
15:13PAGYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 826, 682 adet işlem