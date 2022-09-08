***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Line Kanepe, Pi masa, Threshold Depolama Sistemi ve Threshold Masa tasarımlarıyla, International Awards Associate (IAA) bünyesinde düzenlenen 2022 MUSE Design Awards ödüllerinden Gümüş Kategoride 4 ödülün sahibi olmuştur.Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061410BIST