***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Dünya genelinde hızla büyümekte olan e-ticaret kanalınında pazar payı artışı sağlanması hedefi ile Inveon Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Ticaret A.Ş 'den hizmet alınmasına yönelik sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza Saygı ile Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068984BIST