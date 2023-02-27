***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hali hazırda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı kapsamında 16.10.2024 tarihine kadar geçerli C137017 no'lu 189.000.000 TL yatırım teşvik belgesine istinaden, Yatırımın Finansmanı %20'i oranında 37.800.000 TL özkaynaklardan, %80 oranında 151.200.000 TL yabancı kaynaklardan sağlanacaktır.Bu doğrultudaŞirketimizin uzun vadeli 151.200.000 TL tutarında kredisi onaylanmıştır.*İlk dillimi olan 30.240.000 TL Şirketimiz hesabına aktarılmıştır.*İlgili teşvik belgesi kapsamında Makine teçhizat yatırımlarına başlanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117110BIST