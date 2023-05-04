***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere 2.4 mWp gucundeki Tekirdağ lokasyonunda kullanılmak üzere Güneş Enerji Santrali ("GES") projemizin 02.05.2023 tarihinde Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ("TREDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başlamıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146691BIST