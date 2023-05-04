***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 11:05
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirttiğimiz üzere 2.4 mWp gucundeki Tekirdağ lokasyonunda kullanılmak üzere Güneş Enerji Santrali ("GES") projemizin 02.05.2023 tarihinde Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. ("TREDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başlamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146691
BIST
12:434.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 77,39
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
12:4319,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
12:4321,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0556
|Açılış
|: 22,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
12:431.276,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.276,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler12:38
|POLTK
|2.330,40
|21.393.028
|% 9,98
|
|ASUZU
|136,80
|31.811.998
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|34.549.704
|% 9,96
|
|NATEN
|138,00
|46.845.083
|% 9,96
|
|SDTTR
|90,65
|151.652.140
|% 9,95
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|KUVVA
|32,90
|152.557
|% -8,10
|
|IHAAS
|159,20
|7.586.805
|% -6,08
|
|DIRIT
|5,11
|14.599
|% -5,37
|
|KRGYO
|18,78
|9.387.460
|% -4,67
|
|THYAO
|129,40
|1.960.665.336
|% 0,15
|
|KOZAL
|17,29
|1.528.658.430
|% 5,68
|
|EUPWR
|78,70
|1.276.912.591
|% 0,32
|
|TUPRS
|69,30
|1.042.065.858
|% 0,43
|
|EREGL
|31,32
|1.038.820.630
|% 0,06
|
|KOZAL
|17,29
|1.528.658.430
|% 5,68
|
|EKGYO
|5,58
|355.803.201
|% 0,90
|
|ISCTR
|10,79
|403.857.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,49
|353.153.012
|% 0,96
|
|EREGL
|31,32
|1.038.820.630
|% 0,06
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4838
|19,4879
|% 0,10
|
|Euro
|21,5557
|21,5845
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,4160
|24,5385
|% 0,18
|
|Frank
|21,8541
|21,9857
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1793
|5,2052
|% 0,13
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-2,07
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|9.105
|9.243
|16,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.478
|4.555
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.284
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,01
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|0,89
|