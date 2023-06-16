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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2023 09:08
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 31 Mayıs 2023 itibariyle, portföy büyüklüğü 3.1 Milyar Türk Lirasına ulaşan ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları pazarında %7 pazar payına sahip  LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ile girişim sermayesi yatırım fonları özelinde iş birliği yapma kararı almıştır.
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş,  LETVEN CAPITAL Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yeşil ekonomi, yeşil sanayi, yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, bioteknoloji alanında sürdürülebilir materyal ve  hammadde alanlarına yatırım yapacak olan SUFİİ (Sustainable Furniture Innovation Investment) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kuruluş izni alması ve kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili girişim sermayesi yatırım fonunda yatırımcı olarak yer alacaktır.
Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. halihazırdaki yatırım stratejine uygun alanlarda, süreç, pazarlama ve sektör inovasyonu gerçekleştirecek iş modellerini geliştirerek bulunduğu sektörün ve tedarikçi ekosisteminin yeşil ekonomiye dönüşümünde SUFİİ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile işbirliği içinde hareket etmeyi hedeflemektedir.
        
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159299


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