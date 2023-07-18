***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2023 18:10
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında
1. Fabrikada yapılmakta olan Yatırım sürecinin getirdiği iş yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Abdullah AKDEMİR'in istifasının kabulüne,
2. Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Abdullah AKDEMİR'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Meral KURDAŞ'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173223
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|LINK
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|45.080.688
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|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
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|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
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|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
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|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
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|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
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|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
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|VKFYO
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|11.081.641
|% -9,98
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|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
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|% 0,36
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|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,9031
|26,9136
|% 2,20
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|Euro
|30,2068
|30,2915
|% 2,38
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|Sterlin
|34,9955
|35,1710
|% 1,97
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|Frank
|31,2284
|31,4165
|% 2,44
|
|Riyal
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|7,1906
|% 2,22
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|18:00
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|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.975
|1.976
|20,40
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|55,04
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|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.166
|11.453
|502,00
|
|Yarım
|5.583
|5.753
|252,00
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|Çeyrek
|2.800
|2.876
|126,00
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|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,18
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|Gümüş Gr.
|21,66
|21,68
|0,64
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|B. Petrol
|79,90
|79,90
|1,39
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