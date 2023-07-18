***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında1. Fabrikada yapılmakta olan Yatırım sürecinin getirdiği iş yoğunluğu nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Abdullah AKDEMİR'in istifasının kabulüne,2. Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Abdullah AKDEMİR'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Meral KURDAŞ'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173223BIST