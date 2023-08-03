***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.02.2023 tarihinde yapılan açıklamasında 189.000.000 TL yatırım teşvik belgesine istinaden, Yatırımın Finansmanı %20'i oranında 37.800.000 TL özkaynaklardan, %80 oranında 151.200.000 TL yabancı kaynaklardan sağlanması haberi paylaşılmıştı.Fabrikamızda devam eden yatırımların 1. Faz sonucunda %25'ine tekabül eden 46.5 milyon TL'lik kısmı tamamlanmıştır.Bu kaynağa istinaden kapasite artırımı, modern teknolojinin yakalanması ve esnek üretim yeteneklerinin geliştirilmesi kapsamında aşağıdaki yatırımlar devreye alınmıştır.Panel üretim hattında, kapasite artışı ve gelişen teknolojiyle birlikte, Endüstri 4.0 altyapısın kurulumu amaçlanmıştır. Gerçekleşen yatırımla birlikte, söz konusu hatta %10 kapasite artışı sağlanmıştır.Alüminyum hattında, kapasite artışı ve gelişen teknolojiye uygun olarak makinelerin güncellenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Alman menşeli CNC istasyon devreye alınmış ve %40 kapasite artışı sağlanmıştır.Döşemeli ürün üretim hattında, kapasite artışı planlanmış ve güncel teknolojiye uygun olarak Fransız menşeli, CNC kontrollü kumaş kesim makinesi devreye alınmıştır. Bu yatırım sonrasında, söz konusu hatta %35 kapasite artışı sağlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180064BIST